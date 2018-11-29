Паразитическая оса превращает "компанейских" пауков в зомби

Канадские учёные из Университета Британской Колумбии сравнивают результаты своего исследования с сюжетом самого "микроскопического" фильма ужасов в мире. Они обнаружили в Эквадоре новый вид осы, превращающий социальных пауков в зомбиподобных существ. Такие особи по прихоти паразита покидают свою колонию, создают для него безопасное убежище, а затем становятся обедом для личинки.

"Паразитические осы, манипулирующие поведением пауков, встречались и раньше", — говорит Филипп Фернандес-Фурнье (Philippe Fernandez-Fournier). Но никогда прежде учёные не сталкивались с такой изощрённостью.

"Мало того, что эта оса нацелена на социальный вид пауков, так она ещё и заставляет жертву покинуть колонию, что [в обычной жизни] случается довольно редко", — добавляет автор открытия.

Несколько лет назад Фернандес-Фурнье приехал в Эквадор для изучения различных видов паразитов, которые живут в гнёздах очень маленьких пауков вида Anelosimus eximius.

Речь идёт об одном из немногочисленных видов социальных пауков. Они отличаются тем, что живут вместе большими группами (их часто называют колониями), сотрудничают при поимке добычи, разделяют родительские обязанности и редко "отбиваются от стаи".

Фернандес-Фурнье вскоре заметил, что некоторые пауки были заражены паразитическими личинками. Впоследствии такие особи начинали блуждать вдали от своей колонии и заниматься плетением коконов из паутины и кусочков листвы. Специалист был немало озадачен таким поведением и решил выяснить, что же за "произведения" создают заражённые пауки.

"Увиденное показалось мне очень странным, поскольку обычно они не делают ничего подобного. Я начал делать заметки", — рассказывает исследователь.

Впоследствии специалист собрал для анализа несколько сплетённых "гулящими" пауками структур, известных как коконные паутины (в отличие от ловчих сетей они имеют форму кокона), и отвёз образцы в лабораторию. Ему стало интересно, что же вылупится из таких "куколок". К удивлению Фернандеса-Фурнье и его команды, на свет появилась паразитическая оса рода Zatypota. Конкретный вид этой осы учёные установить так и не смогли, он ранее был неизвестен науке.

Используя данные, собранные в Эквадоре для различных проектов в период с 2012 по 2017 годы, исследователи начали изучать весь жизненный цикл паразитической осы.

То, что они выяснили, оказалось одновременно увлекательным и ужасающим, сообщается в пресс-релизе исследования.

Оказывается, после того как взрослая самка осы откладывает яйцо на брюшко паука, на свет появляется личинка, которая прикрепляется к своему хозяину.

Затем, как предполагают учёные, она начинает питаться паучьей гемолимфой (жидкостью, циркулирующей в сосудах и межклеточных полостях многих беспозвоночных животных). Параллельно она начинает медленно "зомбировать" паука.

После такой "промывки мозгов" существо покидает колонию и начинает плести для личинки тот самый кокон. На последнем этапе паук, окончив работу, терпеливо ждёт, когда личинка убьёт и съест его.

Отобедав таким образом, личинка пробирается в свой защищённый кокон, в котором она находится в течение 9-11 дней, после чего на свет вылупляется взрослая особь, готовая заразить своим потомством новых пауков.

Как отмечалось выше, обычно паразитические осы нацеливаются на пауков-"одиночек", например, на крестовиков, и манипулируют ими.

По мнению соавтора исследования Саманты Штраус (Samantha Straus), обнаруженное поведение отличается особой жестокостью. Впрочем, это не мешает считать ос "элегантными и изящными" хищниками.

"Оса заставляет паука делать то, что он никогда бы не сделал, например, покинуть своё гнездо и сплести совершенно другую структуру [кокон]. Это очень опасно для таких крошечных пауков", — поясняет Штраус.

Неизвестно, как именно осы "зомбируют" пауков. Специалисты предполагают, что такая манипуляция может быть связана с инъекцией гормонов, заставляющих паука считать, что он находится на другой стадии жизни. Другая версия: инъекция каким-то образом провоцирует уход из колонии.

"Мы считаем, что осы нацеливаются на этих социальных пауков, поскольку они создают большую и стабильную колонию и источник пищи. Чем больше колония пауков, тем больше вероятность того, что осы выберут именно их", — говорит Штраус.

Специалисты намерены вернуться в Эквадор, чтобы выяснить, возвращаются ли осы к тем же колониям пауков из поколения в поколение. Возможно, в этом есть определённое эволюционное преимущество.

Первый пример непростых отношений между пауком вида A. eximius и осами рода Zatypota описан в исследовании, опубликованным в издании Ecological Entomology.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не впервые рассказывают о "похождениях" паразитических ос. Например, подобные существа используют пилу, чтобы разрезать жертву изнутри, одаривают бабочек специфическими генами и даже прокалывают фрукты металлическим сверлом.

Впрочем, порой и самим осам живётся несладко, на них кое-кто тоже ведёт охоту.