С песком без тормозов: самосвал снес три стоящих на светофоре автомобиля. Видео

На Украине в луганском городе Сватово вчера, 28 ноября, произошла смертельная авария, когда самосвал с песком, снес три стоящих на светофоре автомобиля.

Очевидцы утверждают, что у грузовика отказали тормоза на спуске. Фура, набирая скорость, съехала со склона и врезалась в автомобили Mercedes-Benz Sprinter, Suzuki Grand Vitara, и "ГАЗель". В ДТП попала еще одна легковая машина — Daewoo Lanos, в которой был установлен регистратор, снявший на видео момент аварии.

Два человека погибли на месте происшествия, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу: одного с переломом позвоночника, а другого, в коме, с открытой черепно-мозговой травмой.

Водитель Daewoo Lanos, успевший съехать в кювет, не пострадал.