Вести.Ru в Instagram: нас уже 500 тысяч

Спешим поделиться радостной новостью: в одной из самых популярных мировых соцсетей – Instagram – на Вести.Ru подписалось более полумиллиона человек!

На нашей страничке в Instagram вы найдете топовые новости России и мира, лучшие новостные видео и познавательные ролики.

Смотрите полные видео выступлений политиков и эксклюзивные репортажи каналов "Россия 24" и "Россия 1" в нашем Instagram-TV и проходите увлекательные опросы в сториз!

Для вашего удобства Вести.Ru также есть в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках и Twitter.