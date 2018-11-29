Следователь набросился с ножом на прокурора в подмосковной Электростали

В подмосковной Электростали следователь по делам несовершеннолетних набросился с ножом на заместителя прокурора города за отказ передавать дело в суд. Полицейского (чьи фотографии представлены ниже) задержали другие сотрудники прокуратуры, теперь его ждет увольнение из органов, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошел около 11:30 28 ноября в помещении на улице Мира. По предварительной версии, Андрей Иванкин отказался подписывать документы и, соответственно, передавать дело в суд, что и вызвало неудовольствие со стороны лейтенанта юстиции Сергея Федутинова. Когда запас аргументов оказался исчерпан, стороны перешли к оскорблениям, но тут следователь схватился за нож.

В официальном сообщении отмечается, что Иванкин получил телесные повреждения, но какого характера — не уточняется. Федутинова задержали во время погони за обидчиком в коридоре прокуратуры, после чего передали стражам порядка.

"Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", — отмечается в сообщении ведомства.