Утренний стресс гораздо сильнее вечернего

Сотрудники японского университета Хоккайдо провели исследование, в ходе которого выяснили, чем утренний стресс отличается от вечернего, и какое воздействие подобные переживания оказывают на человеческий организм. В эксперименте исследователей участвовали 7 девушек и 20 парней, сообщает Neuropsychopharmacology Reports.

Ученые две недели следили за режимом дня испытуемых, а также суточными изменениями у них в крови гормона стресса кортизола. Затем участников эксперимента разделили на две группы. Одну подвергли стрессовым испытаниям утром, другую – вечером.

Испытуемых заводили в комнату с видеокамерой и в присутствии трех человек просили встать напротив нее и начать решать в уме арифметические задачи. Перед началом эксперимента и после его окончания у людей проверяли уровень кортизола в организме.

Выяснилось, что представители утренней группы испытывали гораздо больший стресс, чем те, кто попал в вечернюю. Уровень кортизола у "жаворонков" был высоким как сразу после испытания, так и через полчаса после него.

Исследователи пришли к выводу, что реакция на одну и ту же ситуацию может быть совершенно разной, в зависимости от времени суток. По словам ученых, их эксперимент поможет в дальнейших клинических исследованиях разных заболеваний.