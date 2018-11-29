Месть за Керченский пролив: на Украине начались массовые нападения на российские фуры
Украинские радикалы решили по-своему помочь задержанным в Керченском проливе морякам: они объявили охоту на грузовики с российскими номерами. Захват фур охарактеризовали невинным словом "флешмоб".
"Найди российскую фуру и обменяй на нашего моряка" — с таким громким призывом к украинцам обратились активисты одесской ячейки "Самообороны Майдана". Охоту за дальнобойщиками из России проводят сообща с другой группировкой "Автомайдан Одесса". Играют на патриотических чувствах. К акции предлагают присоединиться всем неравнодушным к судьбе задержанных в Керченском проливе экипажей. То, что госграницу они пересекали незаконно и фактически устроили провокацию, во внимание не берется.
"Если по всей Украине встанут сотни траков, и сотни грузополучателей, ну, скажем так, россиян, начнут терроризировать свои консульства, свою власть, возможно, это каким-то образом сдвинет ситуацию, которая есть сейчас", — считает Валерий Начвинов, глава "Самообороны Одессы".
Радикалы блокируют движение фур с российскими автомобильными номерами. Сами знаки снимают. Из-за этого дальнобойщики не могут продолжать движение.
"А что я могу сделать? Я человек маленький! Ну объяснили, что моряков арестовали и все", — рассказывает дальнобойщик Алексей.
"Всю ситуацию мы понимаем. Водители, так получается, крайние в этой ситуации. Простой народ страдает", — говорит дальнобойщик Валерий.
Правоохранительные органы Украины на самих пунктах пропуска в ситуацию почему-то предпочитают не вмешиваться. Об "успехах", то есть о количестве задержанных фур, радикалы отчитываются на страницах в соцсетях. Правда, особого отклика, судя по комментариям, не встречают.
- Ну не идиоты? В России несколько миллионов граждан Украины, вы о них даже не думаете. Вам только дай конфликт разжечь побольше, ибо на большее вы не способны.
- Ну, если Украина скатилась до уровня африканских стран, то можно тормозить всех, чего только русских. Есть закон, есть международные положения, и если мы хотим, чтоб, к нам относились не как к скотам, а к равным, пусть и слабым, партнерам, то такое недопустимо!
- Причем здесь водитель? Этих активистов в клетке держать надо, адекватности вообще полный ноль.
Антироссийскую истерию после того, как Петр Порошенко ввел в стране военное положение, подхватили украинские националисты всех мастей. Радикалы осаждают российские консульства. В Харькове, к примеру, на днях забросали здание диппредставительства файерами. В Киеве захватили торговый центр, принадлежащий российским бизнесменам. А в Ровенской области и вовсе устроили акт вандализма — расписали красной краской здание местной епархии украинского патриархата РПЦ. На этом фоне совершенно не понятно, как долго на одесских КПП российские водители будут оставаться по сути заложниками. Организаторы сомнительной акции объявили ее бессрочной.
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