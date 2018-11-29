В Одесской области экс-министр обороны Украины попал под яйца радикалов

В Одесской области украинские радикалы устроили еще одну буйную акцию. Бывшего министра обороны Украины и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко закидали яйцами, а его сторонников избили. Пострадали двое, в том числе случайный прохожий.

После атаки бывший министр обороны обратился к Порошенко с вопросом: "Это и есть твоя мобилизация?"

Политик уверен: произошло это по указке украинского президента. Гриценко не скрывает, что собирается участвовать в президентских выборах, а новый правовой режим считает инструментом, который действующий глава государства использует в своих целях.

По словам Гриценко, на его встрече с жителями Одесской области больше всего вопросов задавали как раз о военном положении на Украине (оно было введено после инцидента в Керченском проливе).

Тем временем, в украинских СМИ настроения сейчас во многом панические. Например, журналисты активно обсуждают эвакуацию из сети супермаркетов "Сельпо" после сообщения о якобы заложенной там бомбе.

В условиях военного положения такой информации уделили особое внимание, передает "Россия 24".

Ранее сообщалось, что на Украине начались массовые нападения радикалов на фуры с российскими номерами.

Кроме того, несколько дней назад радикалы разрисовали свастикой и забаррикадировали покрышками крупный торговый центр в Киеве, который якобы принадлежит гражданам России, и устраивали буйные акции у российских дипмиссий на Украине.