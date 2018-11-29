Перезагрузка в "Баварии": Мюллер, Боатенг и Рибери на выход?

Несмотря на уверенное выступление мюнхенской "Баварии" в нынешней Лиге чемпионов, где немецкий суперклуб идет первым в группе и уже вышел в плей-офф, руководство команды недовольно положением в бундеслиге (5-е место и 9 очков отставания от лидеров) и готовит перемены.

Как сообщает издание SportBild, в течение уже этого сезона и будущим летом "Баварию" могут покинуть целый ряд ведущих футболистов. Это, прежде всего, француз Франк Рибери и голландец Арьен Роббен.

Но, кроме них указание "на выход" может быть дано недавним лидерам сборной Германии Томасу Мюллеру, Джерому Боатенгу, Матсу Хуммельсу и испанцу Хави Мартинесу. Как ранее сообщали Вести.Ru, может покинуть команду и главный тренер хорват Нико Ковач.