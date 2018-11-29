Четвертый дивизион "Триумфов" встал на охрану границы на севере Крыма

На боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", передает РИА Новости. Три предыдущих дивизиона несут боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией​​​.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев, 29 ноября в Джанкое по приказу командующего Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова в рамках противовоздушной обороны Крыма на боевое дежурство заступили боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

В четверг боевые расчеты выдвинулись на позиции, где развернут пусковые установки и начнут отслеживать цели.