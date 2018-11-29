OK Update: Одноклассники представили масштабное обновление
Социальная сеть Одноклассники на презентации OK Update представила одно из самых масштабных обновлений видеосервиса с момента его запуска в 2014 году, включая новую платформу для создателей профессионального и полупрофессионального контента – творческую студию. Большая часть обновлений станет доступна всем пользователям и авторам до конца года. Кроме того, на презентации ОК раскрыли первые подробности о собственном сериале.
Новая видеовитрина
Сегодня Одноклассники – это одна из крупнейших видеоплатформ в России. Недавно ОК обновили рекорд по просмотрам видео – каждые сутки видеоролики и трансляции в соцсети набирают более 690 миллионов просмотров. Видеовитрина ОК получила масштабное обновление, и теперь находить интересные фильмы, сериалы, трансляции и видеоролики в соцсети станет еще удобнее.
Сервис "Видео" в веб-версии ОК будет организован по принципу онлайн-кинотеатра: в каталогах фильмов, сериалов и шоу появятся карточки проектов с подробным описанием и списками эпизодов. Благодаря этому пользователям будет проще ориентироваться в профессиональном видеоконтенте в соцсети, а авторы получат заинтересованную аудиторию. Смотреть и находить видео на новой витрине можно будет без регистрации в социальной сети: ОК открыли доступ ко всем разделам в анонимном режиме. Новая витрина видео станет доступна всем пользователям до конца года.
Новая платформа для создателей контента
Для тех, кто создает и публикует видеоконтент, в ОК появится специальная платформа – творческая студия. С помощью нее все создатели видео в соцсети смогут дополнять свой контент интерактивными механиками: голосованиями, викторинами, кликабельными аннотациями. ОК открыли творческую студию по запросу партнерам соцсети, а в течение месяца она появится у всех пользователей, в том числе в приложениях на iOS и Android.
Голосование. Позволяет проводить опросы на видео и прямых трансляциях с несколькими вариантами ответа, в том числе открытыми. Например, бренды таким образом могут узнать мнение зрителей о новом продукте, а создатели шоу и сериалов – лучше понять предпочтения зрителей.
Викторина. Теперь авторы в ОК смогут проводить конкурсы прямо внутри своих видео, не используя дополнительных приложений и программ. Викторина в ОК позволяет создавать вопросы, ответить на которые пользователь может во время прямого эфира. Например, можно устроить викторину среди любителей футбола на трансляции матча или провести в соцсети интеллектуальное шоу. После окончания эфира создатели трансляции смогут получить список победителей, чтобы связаться с ними и наградить призами.
Аннотации. Новые интерактивные аннотации позволяют с помощью видео продвигать группу, пост в соцсети, товар или другое видео. Эта функция будет полезна не только для продвижения контента, но и для продаж. Например, интернет-магазины могут разместить внутри видео объявление, по которому пользователи смогут перейти на карточку товара в группе магазина в ОК и при этом продолжить смотреть видео в мини-плеере.
Кроме того, в творческой студии доступны еще несколько полезных функций, среди которых – текстовый редактор для видео. Это удобный инструмент продакшна, с помощью которого можно размещать на видео или трансляции текст любого шрифта и цвета: например, создавать новостные ролики с текстовой строкой.
Для отслеживания эффективности контента ОК открывают доступ к статистике видео для всех групп. Статистика позволит, например, выгрузить географию зрителей и их социально-демографический профиль, узнать данные по каждому отдельному видео или каналу. В течение недели доступ к статистике получат все сообщества в ОК.
Новый OK Live и звонок в прямой эфир
ОК также представили новую версию собственного мобильного приложения для прямых трансляций OK Live. Приложение получит новый дизайн и функцию звонка в прямой эфир – для подключения к трансляции одного или двух гостей. С помощью звонков можно подключать к эфиру зрителей или экспертов, вовлекать их в происходящее и делать соавторами трансляции. Возможность звонка в эфир появится в ближайшие месяцы не только в OK Live, но и в трансляциях в веб-версии ОК.
Поддержка авторов: новая система донатов
Авторы трансляций в ОК смогут получать поддержку от своих зрителей с помощью новой системы донатов, которая будет работать на всех платформах: в веб-версии и приложениях ОК, а также в приложении OK Live. К трансляции можно будет добавить кнопку подарка и тем самым призвать зрителей поддержать автора. Создатели профессиональных трансляций смогут использовать новый сервис для проведения социальных акций и эфиров формата телемарафона. Система донатов появится на всех платформах ОК в течение месяца.
Собственный сериал
На OK Update Одноклассники объявили о расширении линейки собственного контента: социальная сеть планирует начать съемки комедийного сериала. Рабочее название ситкома – "Пять с плюсом". Для этого ОК уже привлекли к работе креативную группу, которая разработала сценарий.
Сюжет сериала построен вокруг взаимоотношений людей, живущих в одной большой квартире в центре Москвы. В центре сюжета – Ольга и Антон, которые готовятся к свадьбе и решают сдать в аренду комнаты в своей квартире знакомым. Поселяя к себе жильцов, Ольга и Антон обеспечивают себе настоящий стресс-тест на готовность к семейной жизни: экстремальный быт, навязчивые друзья, ревность и даже маленький ребенок. Старт съемок сериала запланирован на начало 2019 года.
Марина Краснова, директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live социальной сети Одноклассники:
"В новой концепции развития видеоплатформы мы делаем ставку на три составляющие: интерактивное взаимодействие со зрителями, расширение линейки собственного контента и возможности монетизации для авторов. Мы видим, что пользователям нравится смотреть профессиональное видео и качественную картинку в онлайне, а прямые трансляции бьют рекорды как по глубине смотрения, так и по аудиторным показателям. При этом самое сильное вовлечение показывает формат серийного профессионального и полупрофессионального контента. Обновление видеоплатформы ОК, которое мы презентовали сегодня, позволит авторам по-новому взаимодействовать с аудиторией, а пользователям – находить в соцсети еще больше интересных качественных видео для себя. В наших планах – стать одной из главных онлайн-площадок в России для дистрибуции и создания профессионального контента".
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