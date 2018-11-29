Биатлон. Антон Бабиков выиграл стартовую гонку Кубка IBU

Первый официальный старт международного сезона биатлонистов прошел в шведском местечке Идре. Первый этап Кубка IBU начался спринтерской гонкой мужчин. 10 км со стрельбой на двух рубежах быстрее всех пробежал россиянин Антон Бабиков.

Сборную России в Швеции представляли Юрий Шопин (стартовый номер №3), Бабиков (№36), Сергей Корастылев (№58), Александр Поварницын (№66), Петр Пащенко (№75) и Игорь Малиновский (№88).

Тон на дистанции задал Шопин, который хоть и промахнулся один раз, но ходом выглядел очень неплохо и в итоге занял 8-е место. Однако лучшими в нашей команде были Бабиков и Корастылев, которым Шопин прокладывал дорогу. Антон и Сергей не промахнулись ни разу и на лыжне были вполне конкурентноспособны: как итог 1-е и 4-е места.

Время Бабикова – 26 мин. 0,1 сек. (0 промахов). Второе и третье места заняли француз Аристид Бегю и немец Лукас Фратцшер, который, кстати, был лучшим в беге и с двумя промахами сумел взойти на подиум.

Поварницын и Пащенко допустили по 3 промаха и оказались в итоге на 14-м и 17-м местах соответственно. Молодой Малиновский две пули послал "в молоко" и его позиция – 38-я.