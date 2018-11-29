В итальянском Фьюджи 20 школьников ненадолго оказались в заложниках

В итальянском городе Фьюджи мужчина захватил в заложники 20 учащихся колледжа, передает "Россия 24".

Полиция уже взяла штурмом помещение, где преступник находился со своими пленниками. Сам он нейтрализован и взят под стражу. Оружия при нем не обнаружено, власти города заявляют, что у злоумышленника проблемы с психикой..

Погибших и раненых нет, в процессе задержания ушибы получили двое полицейских и одна девочка-подросток.

Фьюджи (Fiuggi) — город в центральном итальянском регионе Лацио. С древности известен как курорт. В наше время специализируется на урологических заболеваниях и лечении подагры. В местности выпускается одноименная минеральная вода.