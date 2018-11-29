Съезд ОНФ начался с расширения штаба

Центральный штаб Общероссийского народного фронта расширен до 68 человек. Также увеличено количество сопредседателей центрального штаба до 5 человек.

Делегат съезда сообщил, что в состав входят сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, учредитель Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, фехтовальщица Софья Великая, телеведущий Эдуард Петров, сооснователь международной компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская, руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, режиссер Карен Шахназаров, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

В новый состав также вошли депутат Антон Гетта, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов, вице-спикер Государственной Думы Ольга Тимофеева, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает "Интерфакс".

ОНФ предложил объявить Год отца в России в 2020 году, а также разработать стратегию, направленную на укрепление мужского здоровья и социального долголетия.

Модератор площадки "Демография" — главный специалист Минздрава России Олег Аполихин сообщил, что необходимо проводить ряд различных акций, создавать условия для ведения здорового образа жизни мужчин, передает РИА Новости.

Общероссийский народный фронт сообщил о тревожной статистике, согласно которой сейчас Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста.

В рамках съезда ОНФ выступил президент России Владимир Путин.