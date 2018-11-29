Татьяна Устинова рассказала, как похудела на центнер и чем помог ей муж-"урод"
"Я вообще не знаю, как бы я жила без Жени. Никак! И если из меня что-то и вышло, какой-то сформировавшийся и цельный человек, а не раздрызганная истеричка, то это исключительно благодаря ему". Это сейчас так говорит о своем муже Татьяна Устинова.
Однако вспоминая первую встречу с Евгением Устиновым, который тогда учился в интернате для одаренных детей в Ленинграде, известная писательница вспоминает, что "он был страшный урод".
После драки, в которой Жене выбили зуб, он ходил с железным зубом. Кроме того, у юноши были короткие брюки, поскольку из-за высокого роста подходящие по длине было не купить. А еще он ходил в свитере с протертыми локтями. "Потому что мама далеко, а зашивать некому", — вспоминает Устинова.
Однако когда он предложил ей выйти за него замуж, Татьяна согласилась. Хотя и любила другого, но вспоминала душевную травму, которую ей нанес юноша, сказавший, что никогда не женится на ней.
Это для студентки МФТИ стало тяжелейшим ударом. Татьяна признается, что и без того была очень неуверенной в себе девушкой: из-за высокого роста над ней посмеивались одноклассники, в семье никогда не хвалили, и когда она услышала от парня, в которого была влюблена, что на ней еще и жениться нельзя, то самооценка упала едва ли не до нуля.
"Я всегда прекрасно была осведомлена о своих недостатках", — признается Устинова и добавляет: "Другое дело, что я ничего не знала о своих достоинствах".
Не сразу сложилось и с писательством. Татьяна – из семьи авиаторов, где гуманитарное образование не считалось серьезным, а любимая бабушка, прочитав первый рассказ Татьяны под названием "Одуванчик", сказала, что "это никуда не годится".
"Писать может себе позволить или очень одаренный человек, или человек, который что-то знает о жизни. Ты – ни то и ни другое", — сказала тогда бабушка.
Рассказ порвали и выбросили, а Татьяна пошла в технический вуз – МФТИ.
Как муж поднял самооценку Татьяны? Когда она все-таки стала писателем? Почему они с Евгением расстались, а потом снова стали жить вместе? И как Устинова похудела на сто килограммов?
В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" – известная писательница Татьяна Устинова.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
- Брак все-таки победил кино: Тарантино женился
- Саломе Зарабишвили избрана президентом Грузии
- Четвертый дивизион "Триумфов" встал на охрану границы на севере Крыма
- Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов попрощаются со сборной
Самое читаемое
-
Модель объяснила, зачем выложила фото с мертворожденным сыном
- Назван виновник смерти актера Дмитрия Марьянова
- Шальная пуля убила школьницу, смотревшую дома мультики
- В Китае задержана самая красивая воровка Поднебесной. Видео
- Известная актриса рассказала, чего ей стоил уход от мужа-олигарха
Авто.Вести.Ru
-
Kia представила полностью новый Soul
- Новое поколение Mazda3: теперь - полноприводная!
- Honda предъявила новый кроссовер по имени Passport
- Представлен новый Porsche 911 (известны российские цены)
- Lincoln показал своего конкурента BMW X5
Вести.Экономика
-
Минэкономики ФРГ: "Северный поток-2" и кризис на Украине - два разных вопроса
- Кнопка за 50 тысяч рублей: Дальний Восток без "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Самые неудачные спецоперации США
- СМИ: "Турецкий поток" придет в Европу с опозданием минимум на год
- Путин назвал реформы для прорывного роста ВВП и уровня жизни
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
- Есть вопрос: как часто нужно принимать душ на самом деле
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Добровольцы согласились проглотить детали Лего ради науки
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделали c Украины
- Арестован участник захвата заложников в Буденновске
- Главе реабилитационного центра предъявили обвинение по делу о смерти актера Марьянова
- Ударил ребенка ногой по голове: секцию буйного тренера закрыли
- Лауреата "Русского Букера" спасают врачи после неудачной попытки суицида
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Хозяин такси сопротивлялся эвакуации 12 часов
- Руководство столичного метро просит пассажиров не придерживать двери вагонов
- В центре столицы спасена от сноса деревянная усадьба XIX века
- Бизнес на жалости: штрафы за попрошайничество могут увеличить
- "Космическая почта" исполнила мечту поклонника фильма "Салют-7"
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Синдром белого халата" искажает показатели кровяного давления
- В пещерной живописи нашли астрономический код
- Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния
- Митохондриальная ДНК может быть унаследована от отцов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения