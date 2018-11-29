Татьяна Устинова рассказала, как похудела на центнер и чем помог ей муж-"урод"

"Я вообще не знаю, как бы я жила без Жени. Никак! И если из меня что-то и вышло, какой-то сформировавшийся и цельный человек, а не раздрызганная истеричка, то это исключительно благодаря ему". Это сейчас так говорит о своем муже Татьяна Устинова.

Однако вспоминая первую встречу с Евгением Устиновым, который тогда учился в интернате для одаренных детей в Ленинграде, известная писательница вспоминает, что "он был страшный урод".

После драки, в которой Жене выбили зуб, он ходил с железным зубом. Кроме того, у юноши были короткие брюки, поскольку из-за высокого роста подходящие по длине было не купить. А еще он ходил в свитере с протертыми локтями. "Потому что мама далеко, а зашивать некому", — вспоминает Устинова.

Однако когда он предложил ей выйти за него замуж, Татьяна согласилась. Хотя и любила другого, но вспоминала душевную травму, которую ей нанес юноша, сказавший, что никогда не женится на ней.

Это для студентки МФТИ стало тяжелейшим ударом. Татьяна признается, что и без того была очень неуверенной в себе девушкой: из-за высокого роста над ней посмеивались одноклассники, в семье никогда не хвалили, и когда она услышала от парня, в которого была влюблена, что на ней еще и жениться нельзя, то самооценка упала едва ли не до нуля.

"Я всегда прекрасно была осведомлена о своих недостатках", — признается Устинова и добавляет: "Другое дело, что я ничего не знала о своих достоинствах".

Не сразу сложилось и с писательством. Татьяна – из семьи авиаторов, где гуманитарное образование не считалось серьезным, а любимая бабушка, прочитав первый рассказ Татьяны под названием "Одуванчик", сказала, что "это никуда не годится".

"Писать может себе позволить или очень одаренный человек, или человек, который что-то знает о жизни. Ты – ни то и ни другое", — сказала тогда бабушка.

Рассказ порвали и выбросили, а Татьяна пошла в технический вуз – МФТИ.

Как муж поднял самооценку Татьяны? Когда она все-таки стала писателем? Почему они с Евгением расстались, а потом снова стали жить вместе? И как Устинова похудела на сто килограммов?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" – известная писательница Татьяна Устинова.