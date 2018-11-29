Командующий ВМС Украины: мы должны были показать свое лицо в Керченском проливе

Киев отправил свои суда в Керченский пролив, чтобы "показать свое лицо" и "на что способны эти катера", заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Решение об отправке судов он не считает ошибочным, передает РИА Новости.

25 ноября в Керченском проливе силами ВМФ РФ были задержаны украинские корабли с 24 моряками. Три украинские корабля нарушили границе России и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Среди членов экипажей задержанных судов были двое сотрудников СБУ, которые фактически и руководили этой операцией.