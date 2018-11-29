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29 ноября 201815:04 Ольга Турчанинова

Руководство столичного метро просит слишком вежливых пассажиров не придерживать двери вагонов

Руководство метро просит пассажиров не препятствовать закрытию дверей при отправлении поезда. Автоматические створки часто придерживают, чтобы втиснуться в вагон или помочь кому-то. В результате состав может задержаться на станции дольше положенного.

- Осторожно, двери закрываются!

И тут же снова открываются — просто потому, что кто-то выставил ногу в проем или держит руками. Типичная ситуация, особенно в час пик: некоторые пассажиры любой ценой пытаются втиснуться в вагон.

- Чтобы меня не прихлопнуло. А еще я люблю так делать, если девушка, допустим, бежит или просто человек какой-нибудь. Я так дверку придержу, чтобы он успел, ногой.

Сотрудники столичной поземки попытку проявить вежливость не оценили. Правила хорошего тона в данном случае не работают, а вот правила поведения в метро как раз нарушаются. В современных поездах автоматизированная система послушно открывает двери снова и снова — но это в целях безопасности, а совсем не потому, что кому-то так хочется.

"Высвечивается желтым первый вагон: второй дверной проем у нас не закрыт", — показывает машинист электропоезда Алексей Волк.

- Уважаемые пассажиры, просьба не держать двери!

Но попросить — вовсе не значит быть услышанным. Доходит до того, что из-за самых вежливых приходится высаживать весь состав.

"Мы с этим сталкиваемся каждый день. Есть машинисты эмоциональные, они видят это и нервничают, что зажали пассажира", — говорит Алексей Волк.

И дело, конечно, не в нервных машинистах: последствия такого, казалось бы, безобидного действия — очень серьезные. Время нахождения поезда на станции — до 30 секунд. Одни придержанные двери — плюс еще десять. Несколько таких случаев за час — и сбой графика движения равен отсутствию двух поездов на линии.

Каждый не вышедший поезд мог бы перевезти до двух тысяч пассажиров. И если вы видите, что на перрон прибывает переполненный состав, то, скорее всего, кто-то настолько спешил, что теперь опаздывать будут другие.

"Я очень прошу наших пассажиров не держать двери, а дождаться следующего поезда", — говорит исполняющий обязанности заместителя начальника Московского метрополитена Иван Киселев.

К тому же это не только неудобно, но и очень опасно. Это ведь не Япония, где для "утрамбовывания" пассажиров приходится нанимать специально обученных людей. В московском метро поезда ходят каждые 90 секунд, и лучше все-таки подождать.

Текст: "Вести-Москва"

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