На юго-востоке Москвы маршрутка врезалась в мусоровоз

На юго-востоке Москвы маршрутка столкнулась с мусоровозом.

Инцидент произошел в 13​​​:15 на 2-ой Вольской улице. Автобус Mercedes-Benz Sprinter маршрута №1225к ехал из Некрасовки в Новокосино и врезался в мусоровоз MAN.

В салоне маршрутки находились 15 пассажиров. В результате аварии восемь из них получили травмы. Как сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ, движение на близлежащих улицах затруднено.