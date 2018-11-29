Давид Вилья покидает "Нью-Йорк Сити" и может завершить карьеру

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Давид Вилья официально завершил очередной этап своей карьеры: американский клуб "Нью-Йорк Сити" сообщил, что контракт с 36-летним испанцем продлен не будет. Вилья провел в MLS три сезона и забил 80 голов.

Вилья стал первым игроком и капитаном "Нью-Йорк Сити", основанного в 2013 году, напоминает британская The Guardian. При этом игрок вполне может завершить свою карьеру. До этого он выступал в Испании за "Спортинг Хихон", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и мадридский "Атлетико". В сборной он провел 98 матчей и забил 59 мячей.