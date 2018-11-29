Президент подписал указ об увековечении памяти Говорухина

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".

В четверг в Москве во время встречи с новым составом Центрального штаба ОНФ Путин подчеркнул, что Говорухин был настоящим патриотом: "Он был очень талантливым, если не гениальным, с ярко выраженной гражданской позицией человеком, настоящим патриотом нашей Родины".

Путин напомнил, что Говорухин внес большой вклад в становление Общероссийского народного фронта.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Окончив геологический факультет Казанского университета, он работал геологом, затем — редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году Говорухин с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Одесской киностудии и на "Мосфильме".

Среди самых известных работ режиссера картины "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многие другие.

Советский и российский режиссер, руководитель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.