В центре столицы спасена от сноса деревянная усадьба XIX века

Яркий образец московского деревянного зодчества — усадьба Петрово-Соловово на Долгоруковской улице — будет спасена. Дом, которому почти 200 лет, пришел в аварийное состояние, новые владельцы собирались его снести, но объект вовремя получил охранный статус. Проект был пересмотрен, а вместо экскаваторов пришли реставраторы. Почему этот дом пытаются сохранить любой ценой?

- Это все съедено червяком, напрочь!

Двухсотлетний брус рассыпается в руках и превращается в пыль. Такая участь ожидала всю усадьбу Петрово-Соловово — точнее то, что от нее осталось. Задача реставраторов — не дать ей исчезнуть. Дом признан выявленным объектом культурного наследия.

"Когда данный участок покупался компанией, он планировался под застройку, и никто не предполагал, что здесь находится памятник. Естественно, наш проект претерпел изменения с учетом наличия на территории памятника", — говорит генеральный директор компании-застройщика Елена Комиссарова.

Высотные строения отодвинули вглубь, внесли в план историческую ограду усадьбы. По мере того, как в проект вносили изменения, росла и смета.

"Мы надеемся, что у нас получится — пусть это будет дорого, но красиво!" — продолжает Елена Комиссарова.

К строителям присоединились реставраторы и ученые-микологи — специалисты по древесному грибку и плесени.

"В процессе реставрации, когда мы начали снимать слои штукатурки, начались обвалы, деревянный сруб сгнил, потому что он в конструкции штукатурки постоянно мок, 20 лет здание не эксплуатировалось", — говорит генеральный директор компании-подрядчика по реставрации Курман Борисов.

Дом — как пациент под надзором врачей. Микологи лечат его от грибка. Реставраторы и строители готовятся к протезированию — прогнившие фрагменты вырезали, их заменят. Там, где сруб от малейшего прикосновения превращается в труху, мастерам остается только все удалить и отстроить заново.

"К сожалению, других способов, кроме как замена на такую же конструкцию, на такой же материал, еще не предусмотрено", — говорит исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы Сергей Мирзоян.

Здание построили два столетия назад. В начале XIX века улица Долгоруковская, что сейчас примыкает к Садовому кольцу, была северной окраиной Москвы. Хозяин — статский советник Андрей Петрово-Соловово — решил возвести усадьбу в классическом исполнении из дерева.

"Это очень большая редкость для Москвы — деревянный дом начала XIX века. У нас есть дома середины, конца, а вот начала — не так много", — говорит москвовед Дмитрий Французов.

За два века сама конструкция дома почти не менялась, в отличие от интерьеров и функционального назначения здания. Внутренняя стена с фрагментом кирпичной печи: по количеству слоев штукатурки и краски можно оценить историю и количество хозяев. Всего у дома их было пять, и по пестрой цветовой гамме можно определить, что ремонт здесь делал каждый на свой вкус.

Где-то еще видны цветастые обои, где-то — страницы советских газет. Привести все в единый стиль и вернуть зданию исторический облик планируют к концу следующего года.