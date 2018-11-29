Во Франции женщина угрожает взорвать себя в отделении банка

В городе Алес юге Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Фигаро", женщина угрожает взорвать себя. На месте инцидента работают полицейские. Территория вокруг банка оцеплена, сотрудники эвакуированы.

Ранее в итальянском городе Фьюджи мужчина взял в заложники 20 учащихся колледжа. Полиция взяла здание штурмом. Выяснилось, что у злоумышленника есть серьезные проблемы с психикой.