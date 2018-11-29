Найденный полвека назад при раскопках Иродеона артефакт оказался кольцом Пилата

Сенсационное сообщение опубликовано в израильской газете "Гаарец". Стало известно, что написано на кольце, которое еще 50 лет назад было найдено в числе множества других артефактов при раскопках Иродиона — дворцового комплекса, построенного иудейским царем Иродом между Иерусалимом и Вифлеемом.

Надпись на найденном тогда кольце обнаружилась много позже — после того, как его тщательно очистили и сфотографировали в специальных режимах.

Теперь израильские ученые расшифровали надпись на этом кольце. Оказалось, на нем значится имя Понтия Пилата — римского наместника Иудеи, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию.

"Пилата" – такая надпись на греческом языке обрамляет изображение кратера — античного сосуда для вина.

Исследователи предполагают, что кольцо из медного сплава и датируемое I веком до нашей эры — серединой I века нашей эры, могло принадлежать либо самому Пилату, либо чиновнику из его администрации.

Оно могло использоваться наместником в качестве печати и быть признаком принадлежности к римскому сословию всадников.

"Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения", — приводит издание слова профессора Данни Шварца.

Ученым известен и еще один артефакт того же периода с именем Пилата: это — каменная плита, которая была найдена в приморском городе Кейсарии и ныне хранится в музее Израиля в Иерусалиме, передает РИА Новости.