Де Хеа требует от "Манчестер Юнайтед" исключительного контракта

Голкипер футбольной сборной Испании и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа готов остаться в команде Жозе Моуринью, но поставил условие работодателям. Испанец требует исключительных условий нового соглашения, на уровне лидера коллектива.

По сути дела, требования испанского вратаря состоят из двух пунктов, но каких! Во-первых, он намерен заключить долгосрочное – не менее, чем на 5 лет, — соглашение, а во-вторых, хотел бы получать зарплату 350 тыс. фунтов стерлингов (395 тыс. евро) в неделю. На сегодня в "МЮ" такие деньги зарабатывает только чилиец Алексис Санчес.

Действующий контракт Де Хеа с "МанЮнайтед" рассчитан до 2019 года с опцией продления на сезон, напоминает английская Daily Mail. Ранее агенты голкипера отвергли предложение клуба о продлении соглашения с зарплатой 275 тыс. фунтов (310 тыс. евро) в неделю.

При этом очень разнится информация о желании испанца продолжать выступления в английской премьер-лиге. Некоторые эксперты считают, что Де Хеа хочет уехать из Туманного Альбиона и его явно завышенные требования связаны как раз с тем, что они не дают клубу большого выбора: или платите больше, или отпускайте. Но тренер "МЮ" Моуринью на днях заявил, что Де Хеа хотел бы остаться в "МЮ".