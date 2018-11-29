Два поражения понизили рейтинг ФИФА для сборной России

Международной федерации футбола опубликовала очередную версию рейтинга национальных сборных. Команда России, которая в прошедшем месяце проиграла соперникам из Германии (0:3) и Швеции (0:2) оказалась на 48-м месте классификации.

Сборная Станислава Черчесова потеряла в ноябре семь пунктов рейтинга: в октябре россияне стояли на 41-й строчке. Скорее всего в следующей версии списка ФИФА наша команда сильно не изменит свою позицию, так как в декабре активность сборных затихает и, таким образом, год россияне завершат в конце Топ-50.

Среди лидеров классификации произошло одно изменение: сборная Португалии поднялась на одно место и сместила Уругвай с 6-й строчки, сообщает РИА Новости. Первую десятку команд составили: Бельгия (1727 очков), Франция (1726), Бразилия (1676), Хорватия (1634), Англия (1631), Португалия (1614), Уругвай (1609), Швейцария (1599), Испания (1591), Дания (1589).