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29 ноября 201815:20

КХЛ. "Амур" в Хабаровске упустил победу над соперниками из "Сочи"

hcamur.ru

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и клубом "Сочи" стартовал очередной игровой день в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Хозяева вели в счете после двух голов в исполнении Файзуллина, но пропустили две шайбы в концовке и проиграли в серии буллитов – 2:3.

Матч начался с затяжной разведки, но из нее лучше вышли дальневосточники: Файзуллин открыл счет на 16-й минуте. После этого в матче состоялось "голевое затишье" более чем в полчаса и счет стал 2:0 только за 10 минут до конца.

В тот момент казалось, что "Амур" без труда удержит победу, настолько неважно выглядели сочинцы. Но гости в последние минуты преобразились, ринулись на штурм и сравняли счет усилиями Александрова и Бочарова. А затем смогли выиграть в серии послематчевых штрафных бросков.

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