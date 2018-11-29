Вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП с участием московской маршрутки

Восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и перевозившего мусор грузовика на юго-востоке Москвы, одну женщину эвакуировали на вертолете. Водители сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло около часа дня 29 ноября на 2-й Вольской улице. Водитель следовавшего из Некрасовки в Новокосино Mercedes-Benz Sprinter с 15 пассажирами в салоне отвлекся от дороги и врезался в притормозивший перед ним грузовик MAN.

Травмы получили восемь человек, в том числе несколько детей, один из которых пролетел через весь салон. Одну пострадавшую в тяжелом состоянии эвакуировали с места аварии на вертолете.