Стая промышляющих в селе Ыб волков попала на видео

В республике Коми камера наблюдения сняла на видео стаю волков, прогуливающуюся вчера ночью, 28 ноября, по селу Ыб.

Хищники шли, распределившись по большой площади. Сначала доминирующие самец и самка, затем рядовые члены стаи, а замыкал шествие хромой слабый волк, явно находящийся на низшей ступени иерархии. Насчитали семь особей.

Появление такого количества опасных животных, которых на деле может быть еще больше, в непосредственной близости от жилищ обеспокоило людей. Администрация Ыба уже обратилась в местное общество охотников.

А пока хищники промышляют рядом с людскими поселениями, специалисты рекомендуют местным жителям быть осторожными и спрятать собак — волки не брезгуют убиваеть и поедать своих собратьев, сидящих на цепи.