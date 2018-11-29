Сталлоне отказался впредь играть Рокки

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне написал в своем "Инстаграме", что больше не будет играть полюбившегося многим зрителям боксера Роки. Слай отметил, что пора дать дорогу молодым.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено своеобразное прощание Сталлоне с ролью Рокки.

"Несмотря на то, что это разбивает мне сердце, всему когда-нибудь приходит конец. Спасибо вам, добрые и щедрые зрители. Рокки никогда не умрет, ведь он живет в ваших сердцах", — написал актер.

Сталлоне отметил, что уступает свое место актеру Майклу Б. Джордану, который сыграл ученика Рокки в фильмах "Крид: Наследие Рокки (2015)" и "Крид-2". Последний выйдет в прокат в январе 2019 года.



Первый фильм о талантливом боксере Рокки по сценарию Сталлоне вышел на в 1976 году и получил три "Оскара" и "Золотой глобус". У "Рокки" вышло пять продолжений.