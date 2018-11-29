Умерла сценарист "Звездных войн" и "Индианы Джонса"

В Лос-Анджелесе на 77-м году жизни скончалась сценарист и продюсер Глория Кац, которая была соавтором сценариев к знаменитым фильмам "Звездные войны", "Индиана Джонс и храм судьбы" и других, сообщает Hollywood Reporter.

Большинство сценариев американки были написаны в соавторстве с ее мужем Уиллардом Хайком. Помимо "Индианы Джонса" и "Звездных войн", Кац была соавтором сценариев комедий "Говард-утка" и "Американские граффити".

Известная сценаристка скончалась в клинике после долгой борьбы с раком.