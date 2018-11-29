На Украину из России не пускают даже врачей

Среди множества задержанных в киевском аэропорту Борисполь российских граждан оказались и российские врачи.

"Пограничники убедились, что меня действительно ждут, но без объяснения причин отказали во въезде в страну", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" российский врач Михаил Зубко.

"Нас не пустили в страну. Обосновали это было тем, что не доказана спланированность визита на Украину. Хотя были предоставлены документы, подтверждающие наличие обратных билетов и брони в гостинице", — пояснил он.

Михаил Зубко сообщил пограничникам о том, что он врач и прибыл по приглашению украинских коллег на конференцию. Эту информацию проверили. "Они связывались с организаторами, запросили их паспорта. Те полностью подтвердили, что меня ждут, что я в списках. Но, тем не менее, меня туда не впустили, поставили штамп "отказано", — подытожил он.

С 28 ноября на Украине действует военное положение. Задерживать российских граждан на границе начали двумя днями раньше. Около 100 человек, которые летели через Минск в Киев, не пропустили без объяснения причин. Украинский погранкомитет сообщает о том, что все его подразделения приведены в полную боевую готовность.