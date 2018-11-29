Понаровская после долгого молчания призналась в экстрасенсорных способностях

Ирина Понаровская была иконой стиля советской эстрады и очень много гастролировала. Однажды певица дала 110 концертов за 28 дней. Она ездила на БАМ, выступала в Тынде и на Дальнем Востоке и одной из первых после Чернобыльской трагедии приехала с концертом в Чернигов.

Через две недели, которые она там провела, у певицы начались проблемы с голосовыми связками. А на пике популярности Понаровская вдруг пропала.

Слухи ходили разные – и что будто бы она вышла замуж и уехала жить за границу, и что якобы тяжело заболела.

Впервые после долгого молчания Ирина Понаровская рассказала ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову, как и чем на самом деле она жила в последние годы.

Ирина призналась: в какой-то момент она поняла, что нужно остановиться — и просто ушла, никому ничего не объясняя и не устраивая прощальных концертов.

"Я поняла, что существует другая жизнь, и мне очень захотелось ей пожить", — говорит певица.

Сейчас она воспитывает внуков, радуется простым вещам и наслаждается жизнью.

А еще, признается Понаровская, она открыла в себе экстрасенсорные способности. "Могу снять ячмень с глаза, убрать воспаление. Я сама не понимаю, как это происходит, но знаю, что хуже я не сделаю", – рассказывает Ирина.

Правда ли, что именно она открыла тогда еще никому не известного Сергея Зверева, и именно он работал над ее имиджем? Что советовала дамам с нестандартной фигурой, когда открыла собственное ателье? Что ее связывало с экс-президентом Украины Виктором Ющенко? Зачем сделала себе татуировку в виде божьих коровок, и как познакомилась с целительницей Джуной?

О том, как и чем живет сегодня Ирина Понаровская, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".