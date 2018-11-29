Жильцы многоэтажки в Сургуте нашли записку с угрозой взрыва

Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию из обнаруженной жильцами записки, в которой неизвестные угрожают взорвать жилой дом в Сургуте.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах города.

Как рассказал собеседник агентства, грозное послание лежало на подоконнике дома по Пролетарскому проспекту. В нем сообщалось, что в определенное время произойдет взрыв бомбы.

В настоящее время многоэтажка оцеплена полицейскими, на месте ЧП работают кинологи и специалисты-взрывотехники, которые проверяют дом на наличие подозрительных предметов.