Нейросеть научилась определять возраст человека по глазам

Команда исследователей из Британии, Германии, Эстонии, США и России создала нейросеть, которая научилась определять возраст человека по глазам, а точнее, по коже вокруг них. Точность работы алгоритма удивительная, сообщает Aging.

Искусственному интеллекту показали более 8,4 тысячи фотографий глаз и области вокруг них. Каждая картинка сопровождалась данными о возрасте модели, которым было от 20 до 80 лет.

В результате обучения алгоритм научился угадывать возраст людей с точностью до двух лет. Точнее всего удалось определить возраст людей, у которых были видны уголки глаз.

Авторы проекта говорят, что в будущем их продукт может превратиться в универсальный биомаркер наравне с отпечатками пальцев.