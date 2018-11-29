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29 ноября 201817:54

В Чебоксарах учительница сбила ученика на территории гимназии. Видео

Youtube/МВД по Чувашской Республике

В Чебоксарах ученик попал под автомобиль на территории гимназии. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, произошедшей сегодня днем, 29 ноября, когда мальчик, играя со сверстниками, неожиданно выбежал из-за угла здания и сразу попал под колеса.

 

За рулем машины находилась 43-летняя учительница, выезжающая с территории гимназии. В результате происшествия у ребенка была сломана голень, сейчас он находится под присмотром врачей.

Местное отделение МВД, комментируя инцидент, отметило, что "согласно требованиям ГИБДД и администрации города Чебоксары, въезд личного транспорта на территорию образовательных учреждений запрещен." В отношении водителя был составлен административный протокол.

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