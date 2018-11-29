Украина попросит закрыть Босфор для России

Украина хочет попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Просьба связана с инцидентом в Черном море. Воронченко уверен при этом, что мировые лидеры признаю факт российской агрессии, передает РИА Новости.

В Совете Федерации заявили, что никаких оснований для исполнения этой просьбы нет. Турция может закрыть Босфор только в случае войны, причем для всех сторон.

25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу и несколько часов маневрировали в акватории, не реагируя на законные требования российских кораблей. Суда были задержаны, 24 украинских военных, среди которых были сотрудники СБУ, арестованы.