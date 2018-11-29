Стадион с историей: "Динамо" открылось после реконструкции

Легендарное "Динамо" открылось после масштабной реконструкции. Обновленный спорткомплекс носит имя вратаря Льва Яшина. Он объединил под своей крышей футбольный стадион и универсальную арену.

Бело-голубой — это не только цвета "Динамо". Архитекторы стадиона вдохновлялись еще и морем. Гребнем волны новая аренда вспенилась над Ленинградским проспектом.

"Комплекс вовсю отмывается, после стройки здесь есть чем заняться", — рассказывает начальник департамента АО "Управляющая компания "Динамо" Андрей Мухин.

После реконструкции площадь "Динамо" увеличилась в пять раз. Теперь это футбольный стадион мирового класса. Трибуны вмещают до 26 тысяч зрителей.

"Я считаю, маловато, нужно было тысяч 35 хотя бы", — говорит мастер спорта Валерий Урин, в 1955-1961 годах — нападающий ФК "Динамо".

Зато у "Динамо" появилась еще и ледовая арена.

"Даже сидушки везде мягкие, все великолепно!" — говорит хоккеист Денис Толпеко.

Барельефы с изображением рабочих-спортсменов, которые украшали здание, заменили на точные копии, а оригинал — отреставрировали. Увидеть его можно в музее "Динамо".

"Мы получили 140 ящиков мелкого бетонного боя — такой огромный был пазл. И в конечном итоге мы собрали его!" — рассказал реставратор Алексей Тихонов.

Первых зрителей универсальная арена примет уже в середине декабря.