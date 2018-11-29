Минюст США обвинил россиянина Кулькова в электронном мошенничестве

По пяти пунктам предъявлено обвинение россиянину Илье Кулькову. Федеральное большое жюри в Питтсбурге обвиняет его в том числе в отмывании денег и электронном мошенничестве.

Министерство юстиции США отмечает, что Илья Кульков между 22 января и 2 февраля 2017 года взломал находящийся в Питтсбургском национальном гольф-клубе в пенсильванской Гибсонии стационарный компьютер. Как только он из своего дома получил доступ к пенсильванскому компьютеру, то начал систематично заниматься интернет-мошенничеством. РИА Новости поясняют, что американский минюст заявил, что россиянин с этого компьютера покупал товары и заказывал их отправку в российский Барнаул.