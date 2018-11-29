На решающих матчах Кубка России арбитрам поможет VAR

Полуфиналы и финал футбольного Кубка России пройдут с использованием системы видеопомощи арбитрам. Об этом журналистам рассказал руководитель проекта по внедрению системы VAR в отечественный футбол Леонид Калошин.

"Если говорить глобально, то перед матчами мы будем разговаривать с премьер-лигой, клубами и телевещателем о том, есть ли возможность установки дополнительных камер в других местах — на линии ворот или штрафной", — сказал Калошин.

"Сама система VAR подразумевает использование всех камер телевизионного вещателя, — цитирует специалиста Спортбокс.Ru. – Смысл в том, чтобы зритель имел доступ к такому же ракурсу, как видеоассистент".

"Например, человек по телевизору видит, что, допустим, судья должен назначить пенальти. Помощник арбитра тоже должен обладать этим ракурсом. Но если в какой-то точке камера не стоит, то не видно как телезрителю, так и видеоассистенту. В этом и есть смысл VAR: чтобы все были в одинаковых условиях", — говорит менеджер.

"Что касается дополнительных камер, например, на чемпионате мира использовались две дополнительные камеры, — сказал Калошин. – Они располагались между центральной и линией штрафной и использовались для фиксации офсайда. Но там не было ни одной ситуации для принятия какого-либо судьбоносного решения".

По словам Калошина, вопрос использования VAR на Кубке России находится в стадии проработки: "Но по этим матчам РФС берет на себя обязательства и сделает все возможное в плане их подготовки и проведения. Какое-то необходимое оборудование будет установлено на стадионах, но на сегодняшний день речи о покупке системы не идет"

Калошин отметил, что применительно к кубковым и стыковым матчам, это однозначно оборудование будет отдаваться в аренду: "А в каком это будет формате — централизованная комната или на каждом стадионе, эти вопросы прорабатываются. Напомним, РФС проведет тестирование системы VAR в полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых матчах".