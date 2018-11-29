Ангела Меркель удивила принципами Марию Захарову

В вопросе антироссийских санкций Берлин придерживается принципов, несмотря на призывы немецких предпринимателей их снять, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!!", — написала спикер Смоленской площади в Facebook.

Мария Захарова напомнила Ангеле Меркель о Надежде Саченко, а также о прослушивании телефона канцлера Германии американскими спецслужбами. В частности, российский дипломат напомнила о том, что 28 ноября глава МИД Швейцарии привел пример американской нелегальной разведывательной деятельности, с которой Европа не может мириться.

"И что? – цитирует риторический вопрос Марии Захаровой РИА Новости. — Что было сделано канцлером "из принципа", какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?"

"Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko? – задала еще один вопрос Мария Захарова. — Список "принципов" можно продолжать до бесконечности".

Она напомнила, что Надежда Савченко, когда ее осудили в России на 22 года лишения свободы за убийство российских журналистов и мирных граждан, была "принципиальной позицией" Берлина. Но сейчас, когда она находится в киевских застенках, Надежду Савченко смузи и фрешами никто не отпаивает.

Президент России Владимир Путин в конце мая 2016 года помиловал Савченко. Надежда Савченко вернулась в Киев, стала депутатом Верховной рады и Европарламента. Сейчас она снова арестована. На этот раз по подозрению в подготовке нападения на Верховную раду и терактов в центре Киева.