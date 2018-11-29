Задержаны двое членов банды Шамиля Басаева

Продолжается расследование по факту вооруженного нападения банды под руководством Басаева и Хаттаба в горно-лесистой местности у села Улус-Керт в Чечне. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

В ходе расследования по подозрению в совершении преступлений были задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева – Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев. Они заключены под стражу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения в Чечне. Проверяется причастность к совершению иных преступлений, которые не связаны с расследуемым уголовным делом. Также принимаются активные меры для установления других участников преступной группировки.

В феврале 2000 года банда под предводительством Басаева и Хаттаба совершила нападение на военных 6-ой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Боестолкновение привело к гибели 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Ранее за совершение этого преступления тринадцать участников банды, в том числе гражданин Украины – член "УНА-УНСО" (запрещена в России) Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.