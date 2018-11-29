Самый страшный маньяк США признался в 90 убийствах ради перевода в другую тюрьму

Самым страшным маньяком США теперь будет считаться 78-летний Сэмюэл Литтл. Он уже отбывает пожизненный срок за убийство трех женщин в 1987 и 1989 годах

Однако недавно убийца попросил перевода в другую тюрьму, и в обмен на это начал говорить. Тогда и вскрылась жуткая права: Литтл признался в убийстве 90 женщин, сообщает BBC.

Причем, серийный убийца, как оказалось, помнит все детали — где и кого именно он лишил жизни.

34 случая в ФБР уже подтвердили, по остальным следователи продолжают работать. Известно, что жертвами маньяка были в основном опустившиеся женщины — проститутки и наркоманки, смертью которых полиция, по сути, не занималась.

Литтл нокаутировал их, а затем душил, передает "Россия 24".

К моменту ареста в 2012 году Литтл уже был известен полиции как участник вооруженного ограбления и изнасилования. Он также разыскивался за преступления, связанные с наркотиками. Взяли его в приюте для бездомных в Кентукки.

В 2014-м Литтл был осужден. Хоть серийный убийца тогда и отказался признать себя виновным, суд приговорил его к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.