Финал главного турнира Южной Америки может состояться в Мадриде

Повторный финальный матч футбольного Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" может пройти на стадионе мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу". После первой игры (2:2) фанаты обоих клубов начали почти настоящую войну.

В связи со сложной ситуацией, когда Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) испытывает сложности с организацией безопасности на ответной игре двух клубов, чьи болельщики давно враждуют друг с другом, ФИФА связалась с Королевской испанской федерацией футбола с предложением провести финал на Пиренейском полуострове.

Испанцы не отказали и вероятность, что матч состоится именно на "Бернабеу" составляет 90%, сообщает издание As. После нескольких телефонных звонков, в которых участвовал даже президент Аргентины и экс-президент "Боки" Маурисио Макри, оба клуба согласились сыграть на стадионе "Реала". Матч состоится 8 или 9 декабря.

Как уже сообщали Вести.Ru, болельщики "Ривера" напали на автобус "Боки", в результате чего в машине были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков. В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали (в том числе из-за распыления слезоточивого газа), матч сначала был перенесен на сутки, а потом сдвинут на неопределенный срок.