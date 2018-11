Трамп отменил встречу с Путиным

Дональд Трамп отменил встречу в Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter. Президент пояснил: он сделал это потому, что украинские моряки все еще находятся в России.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....