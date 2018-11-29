Трамп отменил встречу с Путиным

Дональд Трамп отменил встречу в Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter. Президент пояснил: он сделал это потому, что украинские моряки все еще находятся в России.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Одновременно с этим Трамп отметил, что с нетерпением ожидает встречи с российским лидером после того, как ситуация с украинской провокацией в Керченском проливе будет урегулирована.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Напомним, ранее глава Белого дома уверял, что переговоры, скорее всего, состоятся. Но решение он обещал принять в самолете, по пути в Аргентину на саммит "Большой двадцатки".

25 ноября корабли украинского флота "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды. На предупреждения пограничников они не реагировали, поэтому суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу против нарушителей. Сейчас все украинские моряки находятся под стражей.