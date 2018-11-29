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Общероссийский народный фронт 51 минута назад
Не жди перемен - твори перемены: Путин присоединился к принципу ОНФ
Те, кому Путин доверяет следить, чтобы не были впустую потрачены государственные деньги, собрались в Москве. В столице прошел съезд Общероссийского народного фронта. О том, что его бойцы делом доказали свою эффективность, президент говорил особо. Благодаря одному только проекту "За честные закупки" в казну удалось вернуть почти 300 миллиардов рублей. Новая задача: проконтролировать, как тратятся средства, выделенные на исполнение майского указа президента.
На официальный съезд в привычном смысле слова это походило лишь первые 10 минут. Дальше — огромный зал, где собрались 4 тысячи делегатов, как-то быстро поделился на 12 секторов по числу национальных проектов.
- Что вы пишите сейчас?
- Мы пишем приоритеты для президента в сфере здравоохранения.
Сами активисты Народного фронта назвали это анти-конференциями. Решили, что сегодня — без формальностей, без общих слов, только по делу.
"Чиновники должны выбирать те дороги, которые нужно ремонтировать в первую очередь. А не строить дороги, например, себе на дачу", — определяет приоритеты чиновникам делегат съезда ОНФ.
Своей главной целью они видят народный контроль за исполнением майского указа президента. Он рассчитан на десятилетия. Владимир Путин еще месяц назад предложил ОНФ подключиться к его мониторингу. А сегодня задачу уточнил.
"Я вас призываю продолжить ту работу, которую вы делали раньше, а это значит — контроль за деятельностью органов власти. Нельзя допустить, чтобы ФАП был построен на селе, а добраться до него было невозможно. Нельзя допустить, чтобы закупили дорогостоящее медицинское оборудование, но не для того, чтобы кто-то получил проценты от этих сделок, и чтобы оно потом валялось на складах, гнило и уничтожалось, нет, нужно чтобы все это работало. Без контроля со стороны общественных организаций эта работа не может быть эффективной", — подчеркнул Путин.
Что может Народный фронт, уже почувствовали на себе и чиновники, и бизнесмены. За время работы ОНФ в России закрыты тысячи свалок, отремонтированы тысячи дорог, сэкономлены миллиарды рублей для бюджета.
"Перед нами стоят масштабные, просто грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги. И для государства, для общества, для страны, и для меня, естественно, как для одного из инициаторов этих программных продуктов, очень важно, чтобы все это прошло должным образом, — продолжил Путин. — И чтобы мы просто не профукали эти деньги, а добились бы значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений, нужно, чтобы на каждом из направлений, которые мы ставим в качестве приоритета, были достигнуты прорывные решения. Это невозможно сделать без участия общественности".
Для того, чтобы охватить все сферы жизни, центральный штаб увеличили до 68 человек. А состав обновили более чем наполовину. Причем новые штабисты — это уже не политики, а профессионалы своего дела. Сопредседателей теперь не трое, а пятеро. И все они из команды Путина. Елену Шмелёву мы знаем по уникальному всероссийскому лагерю "Сириус".
- Какие задачи ставите перед собой и обновлённым ОНФ?
"Продолжать то, что уже делается. Анализировать то, что связано с образованием, с его доступностью, справедливостью", — отвечает сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.
Сергей Когогин много лет возглавляет "КамАЗ".
"Я обратил внимание, что до сих пор это движение умело доносить свое мнение до правящих структур. Поэтому не прислушаться к ним невозможно!" — сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.
Самый известный детский врач Леонид Рошаль — старейшина Фронта.
"Я лично не состою ни в каких партиях. И мы — не политическая партия. У всех политических партий задача — борьба за власть. Нам власть не нужна. И мы за власть не боремся. Мы выполняем конкретную задачу", — подчеркивает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Алексей Комиссаров курирует крайне востребованные сегодня программы "Я — профессионал" и "Лидеры России", которые находят новые молодые кадры для власти. А Елена Цунаева борется за историческую справедливость. Она секретарь российского "Поискового движения". За каждым сопредседателем ОНФ будут стоять миллионы россиян.
Чтобы сделать контроль тотальным, Народный фронт запустил специальное мобильное приложение. Скачать его на смартфон может любой и совершенно бесплатно. И все — вы уже народный контролер! Тут можно проверить, как майский указ исполняется в вашем регионе. Здесь же можно посмотреть результаты каждого нацпроекта – "Демография", "Здравоохранение", "Образование". И главное — написать свои замечания, если видите, что где-то что-то забуксовало!
Именно здесь наглядно можно будет рассказать и показать, например, что в больнице не топят или в школе стали плохо кормить.
"Чтобы человек воспринял или нет не на бумаге, а на земле! Жизнь изменилась к лучшему или ухудшилась? Вот в чем главная фишка нашего "Народного контроля", — рассказывает руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
"Вы не представляете, сколько было за это время устранено: начиная от дорог до "Мерседеса" за 15 миллиона в какую-то пожарную часть", — член центрального штаба ОНФ, народный артист России, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
Не мог не вспомнить глава государства сегодня про того, кто Народный фронт фактически создавал, — про Станислава Говорухина. Его именем назовут улицу в столице.
"Сегодня мной подписан указ об увековечении его памяти. Это был очень талантливый, если не гениальный человек, но очень светлый и с ярко выраженной гражданской позицией. Настоящий патриот нашей Родины", — говорит о Говорухине с трибуны Путин.
А молодежь глава государства призвал включиться в работу прямо сейчас.
"Знаю, что у молодежи ОНФ есть лозунг, очень хороший лозунг, который мне очень нравится. Я к нему полностью присоединяюсь. "Не жди перемен — твори перемены", — заявил Путин.
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