Лига Европы. "Спартак" уступил "Рапиду" и практически потерял шансы на выход из группы

В Москве завершилась встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу между столичным "Спартаком" и венским "Рапидом". Хозяева поля пропустили два мяча в концовке матча и проиграли со счетом 1:2.

Спартаковцы вышли вперед на 20-й минуте первого тайма. Форвард красно-белых Зе Луиш воспользовался передачей Мельгарехо и переиграл вратаря гостей Ричарда Штребингера.

После перерыва защитник "Рапида" Мерт Мюльдюр отыграл один мяч, забив головой после углового. А уже в добавленное время Филипп Шобесбергер установил окончательный счет в этой встрече.

"Рапид" набрал 7 очков и временно стал лидером группы G. У "Спартака" осталось пять очков. Он занимает третье место.

29 ноября чуть позже соперники москвичей по группе испанский "Вильярреал" (6 очков) и шотландский "Рейнджерс" (5 очков) встретятся между собой.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы москвичи 13 декабря сыграют в гостях с испанским клубом.

В другой встрече дня киевское "Динамо" в гостях победило "Астану" из Казахстана со счетом 1:0 и досрочно вышло в плей-офф турнира.