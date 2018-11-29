Дмитрий Песков прокомментировал отказ Трампа от встречи

Официальной информации от американской стороны пока не поступало. Есть только сообщения в Twitter и СМИ. Однако если Дональд Трамп все-таки решил отменить переговоры с Владимиром Путиным, то у российского лидера появится пара лишних часов на полезные встречи, заявил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сам Трамп уже пояснил, почему решил отменить встречу: он получил доклад об украинской провокации в Керченском проливе, а также переговорил с госсекретарем Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Ранее Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что встречи не будет, так как украинские моряки все еще находятся в России. Но он с нетерпением ожидает российско-американского саммита, который должен состояться после разрешения ситуации с провокаторами из Незалежной.

Кроме того, президент США отменил официальные переговоры с главами Турции и Южной Кореи. Трамп планирует переговорить с ними в неформальной обстановке.

Напомним, три боевых корабля украинского флота незаконно вошли в территориальные воды России. Пограничники пытались выйти на связь с нарушителями, однако они игнорировали приказы. Поэтому суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу. Все украинские моряки арестованы, их корабли находятся в порту Керчи.