Константинополь не смог назначить дату объединительного собора на Украине
Дата проведения объединительного собора на Украине на заседании Священного синода Константинопольского патриархата не определена. Заседание проходило с 27 по 29 ноября в Стамбуле.
Священный синод подготовил проект Конституционной хартии украинской церкви в ожидании выдачи патриаршего синодального томоса. Заседание собора, на котором должна была быть названа дата предоставления автокефалии церкви Украины, несколько раз переносился. Сначала он планировался на октябрь, потом на 22 ноября, за тем еще на неделю позже, сообщает ТАСС.
Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. На заседании синода 9-11 октября было заявлено о восстановлении ставропигии в Киеве, которая непосредственно подчиняется Константинопольскому патриарху. Также по настоянию константинопольского патриарха Варфоломея была снята анафема с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.Также Константинополь упразднил "русский экзархат" Европы.
Синод Русской православной церкви 15 октября в ответ на действия Варфоломея решил отказаться от евхаристического общения с Константинополем — совместного служения литургий. Русская православная церковь предложила созданным эмигрантами первой волны из России приходам Западноевропейского экзархата, распущенным Константинопольским патриархатом, перейти под юрисдикцию Московского патриархата.
Недействительными решения Константинополя по Украине 13 ноября признал собор епископата канонической Украинской православной церкви, прошедший в Киево-Печерской лавре. Синод УПЦ также разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Священнослужители УПЦ высказались против предоставления автокефалии церкви на Украине и смены названия Украинской православной церкви.
29 ноября в пещерах Киево-Печерской лавры, тем временем, началась опись имущества.
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