Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Во втором тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и венским "Рапидом" болельщик красно-белых выскочил на поле и напал на Дениса Глушакова. Партнеры полузащитника заступились за своего капитана.

Стоит отметить, что к этому времени спартаковцы вели в счете. Однако после инцидента с болельщиком гости забили два мяча и выиграли встречу.

Напомним, что ранее фанаты "Спартака" из объединения "Фратрия" потребовали от руководства клуба убрать Глушакова из команды. Они считают его виновником конфликта с прежним тренером красно-белых Массимо Каррерой.