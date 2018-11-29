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Провокации в Керченском проливе 4 минуты назад
Турецкий политолог: Босфор для российских кораблей закрыть невозможно
"Закрыть России Босфор невозможно. Есть международная норма — Конвенция Монтрё 1936 года, там все четко и ясно написано. Турецкое государство учитывает эти нормы и действует в соответствии с ними", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" политолог, профессор университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
Политолог отметил, что военные корабли не могут пройти через Босфор без предупреждения.
"Военные корабли имеют право пройти через Босфор, но для этого они должны заранее предупредить турецкое государство, даже если идет война, где Турция не участвует. Если эти корабли имеют прибрежную зону в Черноморском регионе, то за 8 дней. Если нет, то за 15 дней. Торговые же корабли имеют право проходить через Босфор и днем, и ночью беспрепятственно, даже в случае военной ситуации. Для них турецкое государство создает определенные направления, по которым они должны действовать",- пояснил Тогрул Исмаил.
"Я думаю, что желание закрыть Босфор может высказать всякий. Но закон есть закон, существуют международные нормы. В нынешней ситуации это, конечно, невозможно и с юридической точки зрения тоже", — заключил он.
Украина хочет попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей. Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Просьба связана с инцидентом в Черном море.
В Совете Федерации заявили, что никаких оснований для исполнения этой просьбы нет. Турция может закрыть Босфор только в случае войны, причем для всех сторон.
"Конвенция о режиме проливов", больше известная под названием Конвенция Монтрё, была подписана 20 июля 1936 года по итогам конференции по пересмотру режима черноморских проливов, проходившей с 22 июня по 21 июля 1936 года в швейцарском городе Монтрё.
В конференции приняли участие представители СССР, Великобритании, Австралии, Франции, Турции, Болгарии, Греции, Румынии, Югославии, Японии. Документ заменил собой Лозаннскую конвенцию 1923 года.
Ключевыми положениями Конвенции являются права Турции на закрытие проливов в военное время. В случае участия Турции в войне, а также, если она сочтет, что она находится под непосредственной угрозой войны, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.
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