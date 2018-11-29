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29 ноября 201821:51

"Авангард" победил "Автомобилист" в битве лидеров Восточной конференции КХЛ

hawk.ru

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Балашихе состоялась встреча лидеров Восточной конференции – омский "Авангард" принимал на своем льду екатеринбургский "Автомобилист". "Ястребы" добились победы со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Коди Франсон, Вилле Покка и Семен Кошелев. Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков оформил пятый "сухарь" в сезоне, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Омичи набрали 48 очков и занимают второе место в Восточной конференции. "Автомобилист" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Востока с 55 баллами.

В другой встрече дня московский "Спартак" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:0.

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