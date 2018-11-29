"Авангард" победил "Автомобилист" в битве лидеров Восточной конференции КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Балашихе состоялась встреча лидеров Восточной конференции – омский "Авангард" принимал на своем льду екатеринбургский "Автомобилист". "Ястребы" добились победы со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Коди Франсон, Вилле Покка и Семен Кошелев. Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков оформил пятый "сухарь" в сезоне, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Омичи набрали 48 очков и занимают второе место в Восточной конференции. "Автомобилист" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Востока с 55 баллами.

В другой встрече дня московский "Спартак" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:0.